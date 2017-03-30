Италия

Полузащитник Фиорентины Риккардо Сапонара вспомнил время, когда он выступал за россо-нери.

Риккардо провел в Милане два сезона, за это время успев поработать под началом трех тренеров – Массимилиано Аллегри, Кларенса Зеедорфа и Филиппо Индзаги.

О данном периоде карьеры у Сапонары остались далеко не лучшие воспоминания.

"Это были темные времена", — сказал Риккардо.

"В раздевалке царил раздор – итальянцы по одну сторону, иностранцы по другую. Было много проблем. Кроме того, сменилось аж три тренера".

"К счастью, в команде был Паццини. Он мне очень помог. Когда я подписал контракт с Фиорентиной, он прислал мне сообщение: "Флоренция особенная, это будет фантастически"".

"Паццо – настоящий друг", — заключил Сапонара.

В нынешнем сезоне Риккардо провел 23 матча в Серии А за Эмполи и Фиорентину, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.