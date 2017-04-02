Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор матча между Ромой и Эмполи в 30-м туре Серии А.

Дубль Эдина Джеко принес Роме очередные 3 очка — на этот раз в игре против Эмполи. Кроме того, Эдин вошел в историю Ромы - никому из игроков Волков ранее не удавалось забить 33 гола за один сезон.

Посмотреть обзор поединка вы можете в плеере ниже:

Рома — Эмполи 2:0

Голы: Джеко, 12, 56

Рома: Щесны — Манолас, Фасио (Жуан, 85), Рюдигер — Перес, Паредес, Наингголан, Руй — Салах, Джеко (Тотти, 73) — Перотти (Гренье, 62)

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Весели, Барба (Чосич, 77), Паскуаль — Кроче, Бухель, Крунич — Эль-Каддури (Маккароне, 73) — Тиам, Марилунго (Тельо, 58)

Предупреждение: Крунич