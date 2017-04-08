Италия

Голкипер Наполи Хосе Рейна может пропустить ближайший матч своей команды из-за травмы.

Рейна получил повреждение в расположении сборной Испании. Впоследствии голкипер пропустил матч против Ювентуса в чемпионате, однако смог сыграть с бьянко-нери в Кубке Италии.

Тем не менее, как информируют итальянские СМИ, Рейна по-прежнему страдает от мышечной травмы. Его участие в ближайшем матче Наполи против Лацио находится под большим вопросом.

Поединок между Наполи и Лацио состоится 9 апреля в Риме.

В текущем сезоне Рейна провел за Наполи 40 матчей и пропустил 51 гол.