Италия

Тренер московского Спартака Массимо Каррера вошел в список кандидатов на пост тренера Ромы.

Руководство Ромы недовольно работой Лучано Спаллетти и рассматривает другие кандидатуры на пост главного тренера. Среди кандидатов — тренер Спартака Массимо Каррера.

Ранее в прессе фигурировали такие фамилии, как Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джанпьеро Гасперини и Маурицио Сарри. Но, как сообщает La Repubblica, с недавнего времени Рома рассматривает и Массимо Карреру.

Итальянец лишь первый сезон возглавляет московский клуб, но близок к тому, чтобы добыть первое чемпионство с 2001 года.