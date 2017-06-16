Италия

Защитник Ювентуса Даниэль Алвес уверен, что вратарю команды Джанлуиджи Буффону не обязательно побеждать в Лиге чемпионов, чтобы доказать свое величие.

Буффон выиграл почти все трофеи на клубном уровне, но в Лиге чемпионов трижды проигрывал в финале.

"Буффон – настоящий профессионал", — заявил Дани Алвес в интервью Canais Esporte Interativo.

"В конце концов, Лига чемпионов – это просто титул. Не думаю, что Джиджи не войдет в историю только из-за победы в ЛЧ".

"Ок – легенда, об этом говорят цифры. Буффон всегда будет Буффоном".

Ранее Буффон выразил желание закончить карьеру в сборной Италии после ЧМ-2018. Станет ли это концом игровой карьеры Джиджи, пока не известно.