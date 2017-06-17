Италия

Парма завоевала второе повышение в классе подряд и вышла в Серию Б, обыграв в финале плей-офф Алессандрию (2:0).

В 2015 году было объявлено о банкротстве Пармы, после чего клуб был сослан в любительскую Серию Д.

В первом же сезоне они заработали повышение в Лигу Про, а сейчас подопечные Роберто Д’Аверсы завоевали путевку в Серию Б.

Встреча между Пармой и Алессандрией состоялась во Флоренции на стадионе Артемио Франки.

Парма открыла счет уже на 12-й минуте матча, когда Мануэль Скавоне ударом головой замкнул подачу партнера. Во втором тайме Ноччолини удвоил преимущество Крестоносцев, установив окончательный счет – 2:0.

За победой Пармы с трибун наблюдал их бывший нападающий Эрнан Креспо, а в составе "желто-синих" до сих пор выступает их 39-летний капитан Алессандро Лукарелли. В 2015 году Лукарелли отказал нескольким клубам Серии А, чтобы остаться в Парме и помочь команде вернуть былую славу.

Парма — Алессандрия 2:0

Голы: Скавоне, 12, Ноччолини, 67

Парма: Фраттали – Маццокки, Ди Чезаре, Лукарелли, Якопони — Мунари, Скоццарелла (Джорджино, 65), Скавоне – Ноччолини (Коли, 71), Калайо, Барайе (Эдера, 82)

Алессандрия: Ваннукки – Чельяк (Эвакуо, 69), Гоцци, Соса, Барлоччо – Марраш, Каццола, Бранка, Никко (Яколано, 65) – Фишналлер (Пиччоло, 82), Гонсалес

Предупреждения: Скавоне, Фраттали – Бранка, Барлоччо

Удаление: Гоцци, 90