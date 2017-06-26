Италия

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма все-таки может продлить контракт с Миланом и при этом не увольнять своего агента Мино Райолу.

Доннарумма отказался продлевать контракт с Миланом и через год станет свободным агентом. Это не на шутку рассердило болельщиков Дьяволов, но в целом они готовы простить молодого вратаря, если он уволит своего агента Мино Райолу.

Вопреки сообщениям СМИ, Джиджи в Твиттере намекнул, что не намерен меня одиозного агента, написав "Доннарумма и Райола – вчера, сегодня, завтра".

"После Евро мы встретимся с Миланом. Сейчас важна сборная", — заявил Райола.

Ранее Милан предлагал Доннарумме пятилетний контракт с зарплатой в 5 млн евро/сезон.

На данный момент Доннарумма защищает цвета сборной Италии U-21 на чемпионате Европы в Польше.