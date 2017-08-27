Италия

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти прокомментировал то, что его освистывали на поединке против Ромы.

Экс-главный тренер Ромы Лучано Спаллетти после победы над бывшим клубом во втором туре Серии А пообщался с журналистами.

"Почему болельщики освистывали меня? Потому что считают, что Франческо Тотти завершил игровую карьеру именно из-за меня. Я не знаю почему так, ведь я уже больше не тренер Ромы, то есть он мог бы продолжать играть в футбол.

Считаю, что меня освистывали личные поклонники Тотти, а от фанатов Ромы я получил массу положительных посланий", — рассказал Спаллетти Mediaset Premium.

Напомним, что итальянский специалист тренировал Рому в прошлом сезоне, по окончании которого покинул столицу Италии. Также по завершению сезона 2016/17 с Ромой попрощался легенда клуба Франческо Тотти.