Италия

Новичок Ромы Патрик Шик не видит разницы между своим новым клубом и действующим чемпионом Серии А Ювентусом.

Чешский нападающий Патрик Шик, который перешел из Сампдории в Рому, не жалеет о том, что его трансфер в Ювентус сорвался.

"То, что произошло с Ювентусом, уже в прошлом. Я рад перейти в Рому", — заявил Шик.

"Между Ромой и Ювентусом нет разницы. Это два больших, амбициозных клуба. Мне всегда нравилась Рома, и я не могу дождаться выхода на поле в этой футболке".

В прошлом сезоне Шик провел за Сампдорию 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.