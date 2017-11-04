Италия

Главный тренер Торино Синиша Михайлович призвал своих игроков выйти на поле в матче против Интера без страха.

В матче 12-го тура итальянской Серии А Торино на выезде сыграет против миланского Интера.

"Я ожидал, что на этой стадии сезона у нас будет на три-четыре очка больше, учитывая нашу игру, но сезон длинный и впереди еще много матчей", — признался Михайлович.

"Завтрашний матч будет очень трудным, мы встречаемся со второй командой в Серии А, но мы должны проявить характер Торо. Нам знакомы сильные стороны Интера и мы приложим дополнительные усилия ради победы. В футболе не всегда побеждают фавориты".

"Интер силен, но у них есть и слабые стороны. Я хочу, чтобы в глазах моих игроков не было страха. Обыграть можно любую команду".

Кроме того Михайлович подтвердил, что нападающий Андреа Белотти готов выйти в стартовом составе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.