Италия

Вторая ничья Наполи, валидольный юбилей Ювентуса, перестрелка Фиорентины и Ромы, "утонувшие" Лацио и Удинезе и другие результаты 12-го тура чемпионата Италии.

В двенадцатом туре чемпионата Италии, казалось, никакими сенсациями и не пахло. Однако в итоге их оказалось предостаточно.

Началась воскресная программа с ничьей Интера и Торино, которая в итоге стоила "змеям" второго места. Но если этот результат удивил, то все-таки особой сенсации в нем не было, равно как и в лихой перестрелке, которую устроили во Флоренции Фиорентина и Рома. А вот визит Наполи в Верону стал громом среди ясного неба. В то время, как собственно команда с одноименным названием теряла свое преимущество на Сардинии в поединке против Кальяри, Кьево стоял стеной на пути всех попыток лидера чемпионата пробиться к воротам – и преуспел в этом.

Но самая большая сенсация едва не произошла в Турине, где Ювентус, праздновавший свой 120-летний юбилей, едва не уступил Беневенто. "Ведьмы", не сподобившиеся в этом сезоне набрать ни одного очка, после первого тайма выигрывали после отличного удара со штрафного Чикиретти, однако после перерыва "юбилярам" все-таки удалось забить два мяча и вплотную приблизиться к Наполи.

В Риме Лацио и Удинезе так и не смогли выяснить отношения: проливной дождь и ураганный ветер сделали проведение матча на Стадио Олимпико невозможным.

Интер – Торино 1:1

Голы: Эдер, 79 – Яго Фальке, 59.

Интер: Ханданович – Д’Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Брозович, 76) – Весино, Гальярдини (Эдер, 69) – Кандрева, Борха Валеро, Перишич – Икарди.

Торино: Сиригу – Де Сильвестри, Нкулу, Бурдиссо, Ансальди – Оби (Аква, 73), Ринкон, Базелли – Яго Фальке (Ньянг, 82), Белотти, Льяйич (Алекс Беренгер, 89).

Предупреждения: Весино, Шкриньяр, Брозович – Сиригу, Бурдиссо, Ринкон, Оби, Аква.

Кальяри – Верона 2:1

Голы: Чепителли, 28, Фараго, 85 – Сукулини, 6.

Кальяри: Рафаэль – Романья, Чепителли, Андреолли – Фараго, Ионицэ (Диего Фариас, 78), Чигарини (Дессена, 87), Падоин – Барелла – Сау (Жоао Педру, 65), Паволетти.

Верона: Николас – Касерес (Валоти, 55), Караччоло, Эрто, Супрайен – Ромуло, Фоссати, Сукулини, Фарес – Черчи (Верде, 69) – Паццини (Дзакканьи, 83).

На 11-й минуте Чигарини не реализовал пенальти.

Предупреждения: Рафаэль, Чигарини – Сукулини, Фарес, Валоти.

Кьево – Наполи 0:0

Кьево: Соррентино – Каччаторе, Томович, Гамберини, Гобби – Депаоли (Бастьен, 76), Радованович, Кастро, Хетемай – Инглезе (Стьепиньски, 85), Бирса (Меджорини, 62).

Наполи: Сепе – Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй (Маджио, 66) – Зьелиньски (Аллан, 72), Жоржиньо, Гамшик – Кальехон (Унас, 79), Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Радованович – Мариу Руй, Кулибали, Зьелиньски.

Фиорентина – Рома 2:4

Голы: Верету, 9, Симеоне, 39 – Жерсон, 5, 30, Манолас, 50, Перотти, 87.

Фиорентина: Спортьелло – Бруну Гашпар, Песселья, Астори, Бираги – Бенасси, Бадель (Санчес, 75), Верету – Жил Диаш (Эйссерик, 82), Симеоне, Кьеза (Бабакар, 74).

Рома: Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов – Пеллегрини (Строотман, 72), Гоналон, Наингголан – Жерсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль Шаарави (Перотти, 66).

Предупреждения: Песселья – Гоналон.

Ювентус – Беневенто 2:1

Голы: Игуаин, 57, Куадрадо, 65 – Чикиретти, 19.

Ювентус: Щесны – Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро – Маркизио, Матюиди – Куадрадо (Бернардески, 81), Дибала (Бентанкур, 87), Дуглас Коста (Манджукич, 78) – Игуаин.

Беневенто: Бриньоли – Джимсити, Антеи, Ди Кьяра – Венути, Чибса, Виола, Лазаар (Ломбарди, 62) – Чикиретти, Катальди (Париджини, 87) – Арментерос (Кода, 70).

Предупреждения: Маркизио, Игуаин, Бернардески – Антеи, Чибса, Катальди.

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