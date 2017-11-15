Италия

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира настроен помочь Джанлуиджи Буффону выиграть Лигу чемпионов после провала сборной Италии и в следствии не выхода на ЧМ-2018.

"Провал сборной Италии? Не могу сказать, что я рад этому. Мне жаль было видеть плачущего Буффона", — приводит слова Хедиры Football Italia.

"Жаль, что этот провал случился со сборной Италии, сочувствую моим итальянским одноклубникам по Ювентусу".

"Когда стало известно, что Италия не вышла на ЧМ-2018, я послал сообщение Буффону, но словами тут не поможешь".

"Буффон не выигрывал только Лигу чемпионов, нужно помочь ему сделать это!", — сказал Хедира.

Ранее стало известно, что Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии.