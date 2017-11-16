Милан может приобрести Окаку

Форвард Уотфорда Стефано Окака может перебраться в Милан.
Стефано Окака, getty images
16 ноября 2017, 19:02
Итальянский нападающий Уотфорда не получает игровой практики у Марку Силвы, а потому может покинуть клуб.
В первом туре чемпионата Англии Окака вышел в стартовом составе против Ливерпуля и сумел отметиться голом. После этого он проиграл борьбу за место в основе Андре Грею и в АПЛ появился лишь раз, выйдя на замену против Уотфорда.
По информации Tuttomercato, Уотфорд намерен выручить за форварда 20 млн евро. Форвардом интересовались Марсель и Севилья, но не согласились с требованиями англичан. Также игрок интересен Милану.
Источник сообщает, что руководство "россонери" намерено приобрести нападающего, но также не готово платить за него такие деньги и будет добиваться уменьшения цены.
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