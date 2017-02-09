Португалия

Португальский Порту решил активировать выкуп Оливера Торреса у мадридского Атлетико в следующее трансферное окно.

Отметим, что ряды Драконов Оливер Торрес пополнил в конце августа минувшего года.

Тогда сообщалось, что Порту арендовал игрока с возможностью последующего выкупа, хотя ранее сообщалось, что португальцы выкупят футболиста.

Испанец уже выступал за Порту на правах аренды в позапрошлом сезоне, сыграв 26 матчей и забив 7 голов в чемпионате.

Как сообщает издание Goal.com, португальский гранд договорился с Матрасниками относительно приобретения прав на игрока в размере 20-ти миллионов евро в следующее трансферное окно.

Отметим, что Оливер Торрес был одним из номинантов на премию Golden Boy в 2014 году.

В текущем сезоне Торрес провел за Порто в чемпионате 18 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами.