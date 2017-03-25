Португалия

Власти Мадейры решили дать аэропорту имя знаменитого уроженца острова — вингера Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду 4 раза становился лучшим футболистом мира. Кроме того, летом 2016 года он стал чемпионом Европы вместе со сборной Португалии.

Уже сейчас на Мадейре работает музей Роналду. Также Криштиану владеет двумя отелями в Фуншале (столице острова) и Лиссабоне.

Власти Мадейры решили переименовать местный аэропорт, назвав его в честь Роналду.

Старое название аэропорта уже снято. Ожидается, что новое будет представлено 29 марта – на следующий день после того, как сборная Португалии примет Швецию в Фуншале.