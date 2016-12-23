Нападающий Атлетика Аритц Адурис очень рад подписанию нового контракта.
ФК Атлетик
23 декабря 2016, 11:53
35-летний голеадор недавно продлил свой контракт с Атлетиком до 2018 года.
Всего за Львов он забил 156 голов.
"Очень рад, что на сезон продолжил свой договор с клубом. Моя мечта – продолжать играть за Атлетик. Очень благодарен президенту, тренеру и товарищам по команде", — цитирует Адуриса Football Espana.
"Горжусь тем, что продолжу выступать здесь".
"У меня есть много проблем, но многое меня мотивирует. До сих пор могу много чего предложить Атлетику. Не только в этом сезоне, но и в следующем", — отметил Аритц.