Испания

Вратарь Атлетико Ян Облак рассказал о том, как продвигается его восстановление.

Словенский кипер травмировал плечо и недавно был успешно прооперирован.

В Мадриде надеются, что он восстановится к матчам 1/8 Лиги чемпионов против Байера.

"Болельщики могут не беспокоиться, ведь я в полном порядке", — цитирует Облака Marca.

"Все сообщения от фанов мне помогают. Собираюсь быстро вернуться на поле".

"Это был хороший год для Атлетико. Мы вышли в финал Лиги чемпионов и боролись за титул. Нужно улучшить результаты в следующем году".

"Будем работать изо дня в день, чтобы завоевать титул", — отметил словенец.