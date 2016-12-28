Испания

Вингер Реала Гарет Бэйл хочет восстановиться после травмы раньше срока.

Бэйл повредил сухожилия правой лодыжки в 5-м туре Лиги чемпионов против лиссабонского Спортинга. Ожидалось, что Гарет 4 месяца.

Тем не менее, валлиец желает вернуться раньше обещанного. Гарет хочет начать играть в футбол уже в феврале.

Целью Бэйла являются матчи 1/8 Лиги чемпионов против Наполи.

В нынешнем сезоне Гарет успел сыграть за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.