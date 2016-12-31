Испания

В клубе назвали причины, по которым тренер Чезаре Пранделли решил покинуть Валенсию.

Вчера Пранделли решил уйти в отставку с поста главного тренера Валенсии. При нем команда особо результаты не улучшила и сейчас находится на 17-м месте в Примере.

В клубе по пунктам прокомментировали уход итальянца.

1. Чезаре Пранделли подал в отставку в сложный момент из-за сложной ситуации первой команды.

2. Тренер заявил, что он не чувствует себя способным улучшить результаты команды.

3. Решение было неожиданным для клуба, ведь в Валенсии работают над тем, как улучшить команду в январе.

4. Валенсия подчеркивает уверенность в себе и преданность клубу сотрудников и игроков, и будет делать всё, чтобы улучшить результаты.