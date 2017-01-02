Испания

Форвард Удинезе Адальберто Пеньяранда вскоре может перейти в Малагу.

Marca сообщает, что Малага вскоре должна объявить по подписании Пеньяранды.

Это будет первое зимнее усиление Анчоусов, которых недавно покинул тренер Хуанде Рамос.

Пока что неизвестно, купит Малага Пеньяранду или арендует.

Напомним, Пеньяранда принадлежит клубам семьи Поццо (Удинезе и Уотфорд). Прошлый сезон он также провел в бывшем клубе Поццо Гранаде, забив 5 голов в 23-х встречах.

В этом чемпионате он 6 раз выходил на поле, но в основе появился лишь дважды. Голов венесуэлец не забивал.