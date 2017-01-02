Испания

Вратарь аргентинского Олимпо Нерео Шампань продолжит карьеру в испанской Примере.

Стоит отметить, что 31-летний кипер защищает цвета клуба из Баия-Бланка с лета 2012 года, а его действующий контракт рассчитан до конца 2017 года.

Как сообщает официальный сайт Олимпо, Леганес возьмет Шампаня в аренду на 6 месяцев с опцией выкупа контракта игрока за 950 тыс. евро.

Кроме того, сама аренда аргентинца обойдется дебютанту элитного дивизиона Испании в 150 тыс. евро (плюс 50 тыс.евро, если он проведет за Леганес минимум 10 матчей).

В текущем сезоне Шампань отыграл за Олимпо во всех турнирах 13 матчей, в 5 из которых оставил свои ворота на замке.