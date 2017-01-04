Испания

Форвард Лас Пальмаса Серхио Араухо может этим летом перебраться в Китай.

Marca сообщает, что интерес к Серхио проявляет один из клубов китайской Суперлиги.

Китайцы предлагают за аргентинца 10 млн. евро. Вероятно, что за такие деньги Пальмас с удовольствием отпустит своего запасного форварда, у которого были проблемы с законом из-за пьяного вождения.

Президент клуба Мигель Анхель Рамирес встретился с нападающим во вторник, чтобы обсудить эту тему.

В этом чемпионате Араухо всего лишь 5 раз выходил на поле в основе и забил 2 гола.

Деньги от трансфера помогли бы Пальмасу, который зимой хотел арендовать Хесе, Габигола и Вакасо.