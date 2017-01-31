Испания

Полузащитник испанской Севильи Стивен Нзонзи заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Напомним, что 28-летний опорник присоединился к Нервионцам летом 2015 года, а его предыдущий трудовой договор истекал в июне 2019 года.

Как сообщает официальный сайт Севильи, Нзонзи поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне француз отыграл за Нервионцев во всех турнирах 27 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.