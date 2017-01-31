Испания

Полузащитник Майнца Хосе Родригес возвращается в Испанию.

Напомним, Майнц приобрел Родригеса у Галатасарая в конце июня минувшего года. В первом же матче в Бундеслиге воспитанник Реала проявил себя не с самой лучшей стороны.

В матче Манйца и Аугсбурга (3:1) Хосе появился на поле на 85-й минуте матча и за оставшееся время схлопотал удаление, из-за чего впоследствии получил пять матчей дисквалификации.

После этого он лишь раз выходил на поле в чемпионате.

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, остаток сезона Родригес проведет в Малаге на правах аренды.

Финансовые детали сделки не разглашаются.