Испания

Оружейники решили сохранить в команде своего форварда Серхи Энрича.

Marca сообщает, что в последние часы трансферного окна Фулхэм предлагал за Серхи 10 млн. евро.

Также Коттеджеры обещали Энричу значительно повысить зарплату.

Отметим, что Фулхэм хотел купить Серхи летом, но футболиста убедили остаться на Ипуруа.

Тем не менее, Эйбар отказал Фулхэму и Серхи останется до лета в Эйбаре.

Энрич является основным форвардом Оружейников. В Примере он сыграл в текущем сезоне 20 матчей и забил 6 голов.