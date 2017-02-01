Испания

Атакующий полузащитник Сельты Фабиан Орельяна перешел в Валенсию.

Пресс-служба Валенсии сообщает, что Орельяна подписал с клубом контракт до 30 июня 2019 года.

О сумме трансфера клуб не сообщает.

Сегодня днем чилийца официально представят перед публикой.

Напомним, что Сельта решила продать Орельяну из его конфликта с главным тренером команды Эдуардо Бериццо.

Отметим, что Фабиан был важной фигурой в атаке Сельты. В текущем сезоне на счету чилийца во всех турнирах 9 матчей и 4 гола. За сборную Чили 31-летний хав сыграл 39 поединков.