Атакующий полузащитник Сельты Фабиан Орельяна перешел в Валенсию.
ФК Валенсия
01 февраля 2017, 10:32
Пресс-служба Валенсии сообщает, что Орельяна подписал с клубом контракт до 30 июня 2019 года.
О сумме трансфера клуб не сообщает.
Сегодня днем чилийца официально представят перед публикой.
Напомним, что Сельта решила продать Орельяну из его конфликта с главным тренером команды Эдуардо Бериццо.
Отметим, что Фабиан был важной фигурой в атаке Сельты. В текущем сезоне на счету чилийца во всех турнирах 9 матчей и 4 гола. За сборную Чили 31-летний хав сыграл 39 поединков.