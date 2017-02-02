Испания

Барселона заключила контракт с экс-футболистом клуба Роналдиньо, который будет представлять блаугранас по всему миру.

Бразильский кудесник мяча будет исполнять представительские функции на различных мероприятиях, информирует официальный сайт каталонцев.

Роналдиньо также будет задействован в проекте "Легенды": экс-полузащитник будет выступать за команду из экс-игроков клуба, которые уже завязали с футболом. В сделке также сказано о том, что бразилец будет участвовать в проекте футбольной школы Барселоны — Masia 360.

Соглашение между клубом и бывшей 10-кой каталонцев будет официально подписано завтра, 3-го февраля.

Роналдиньо выступал в Барселоне с 2003-08 года.