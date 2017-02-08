Испания

Вполне возможно, что финал Кубка Короля пройдет на домашнем стадионе Реала.

Напомним, вчера Барселона в матче с Атлетико оформила выход в финал Кубка Короля.

Финальный поединок состоится 27 мая. Соперником Барсы будет Алавес или Сельта, который ответный матч проведут сегодня в 22:00.

Решающая встреча должна состояться на нейтральном стадионе. Marca сообщает, что каталонцы наверняка захотят провести её на Сантьяго Бернабеу, ведь это самый вместительный стадион столицы, а Мадрид сможет принять всех гостей финала.

Напомним, в прошлом году Барселона и Севилья разыграли Кубок в Мадриде на Висенте Кальдероне, ведь на Бернабеу проходил концерт Брюса Спрингстина.