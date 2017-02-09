Испания

Центрбек Бенфики Виктор Нильссон-Линделоф привлек интерес со стороны Барселоны.

Главным фаворитом на игрока считается Манчестер Юнайтед. Впрочем, блаугранас готовы поспорить за 22-летнего шведа, информирует Sky Sports со ссылкой на O Jogo.

Недавно скауты Барселоны вживую просматривали возможности центрального защитника Бенфики и остались впечатлены.

В нынешнем сезоне Виктор Нильссон-Линделоф провел за Орлов 29 поединков. На счету игрока 1 гол в 11-ти встречах за национальную команду.

Контракт шведа с Бенфикой истекает летом 2020-го года.