Испания

Кипер Атлетико Ян Облак уже проводит полноценные тренировки.

Пресс-служба Атлетико сообщает, что сегодня словенец уже занимался вместе с товарищами по команде.

Напомним, ранее была информация, что Яну разрешили играть на следующей неделе против Байера в Лиге чемпионов.

Облак получил травму плеча в матче своей команды против Вильярреала (0:3) в середине декабря.

Отметим, что Облак является основным футболистом Матрасников. В текущем сезоне он провел за свою команду 21 матч во всех турнирах. В прошлом сезоне он выиграл Трофео Самора (приз лучшему вратарю Примеры).