Кипер Атлетико Ян Облак уже проводит полноценные тренировки.
ФК Атлетико
15 февраля 2017, 19:16
Пресс-служба Атлетико сообщает, что сегодня словенец уже занимался вместе с товарищами по команде.
Напомним, ранее была информация, что Яну разрешили играть на следующей неделе против Байера в Лиге чемпионов.
Облак получил травму плеча в матче своей команды против Вильярреала (0:3) в середине декабря.
Отметим, что Облак является основным футболистом Матрасников. В текущем сезоне он провел за свою команду 21 матч во всех турнирах. В прошлом сезоне он выиграл Трофео Самора (приз лучшему вратарю Примеры).