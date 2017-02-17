Испания

Глава Королевского клуба хочет покинуть свой пост.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес планирует покинуть свой пост.

Согласно информации издания AS, президент Королевского клуба сейчас занят поиском преемника, который должен придерживаться правил клуба и продолжить работы по реконструкции стадиона Сантьяго Бернабеу.

Флорентино Перес является президентом Реала с 2000 года, выиграв президентские выборы у Лоренсо Санса. В феврале 2006 года он уволился, но спустя три с половиной года вернулся на этот пост.

За время правления Флорентино Переса Сливочные выиграли чемпионат Испании (2000/01, 2002/03, 2011/2012), Лигу чемпионов (2001/02, 2013/14, 2015/16), Клубный чемпионат мира (2014, 2016).