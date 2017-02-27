Нападающий Барселоны Неймар уверен, что каталонцам следует сконцентрироваться на победах в своих матчах, а не следить за конкурентами.
Лионель Месси и Неймар, getty images
27 февраля 2017, 00:12
Сегодня Барселона обыграла в гостевом поединке Атлетико в чемпионате Испании 2:1. Каталонцы продолжают преследовать лидера чемпионата – Реал.
"Мы не следим за другими командами. Барселоне нужно думать только о себе", — заявил Неймар.
"Наши соперники сделают то, что должны делать или же они оступятся".
"Я счастлив, что удалось победить Атлетико. Знали, что будет трудно. Так что поздравляю команду".
В среду Барселоне предстоит встреча с хихонским Спортингом.