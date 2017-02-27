Испания

Нападающий Барселоны Неймар уверен, что каталонцам следует сконцентрироваться на победах в своих матчах, а не следить за конкурентами.

Сегодня Барселона обыграла в гостевом поединке Атлетико в чемпионате Испании 2:1. Каталонцы продолжают преследовать лидера чемпионата – Реал.

"Мы не следим за другими командами. Барселоне нужно думать только о себе", — заявил Неймар.

"Наши соперники сделают то, что должны делать или же они оступятся".

"Я счастлив, что удалось победить Атлетико. Знали, что будет трудно. Так что поздравляю команду".

В среду Барселоне предстоит встреча с хихонским Спортингом.