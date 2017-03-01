Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике объявил об уходе из команды по окончании текущего сезона.

Об этом тренер "сине-гранатовых" заявил на пресс-конференции после матча с хихонским Спортингом (6:1). Уход из Барселоны Энрике мотивировал тем, что нуждается в отдыхе.

Энрике возглавил Барселону в мае 2014 года, заключив с клубом контракт сроком на три года.

В первом же сезоне испанский специалист привел свою команду к победам в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

Следующий сезон был также успешен для Барселоны. Команде снова удалось победить в чемпионате и национальном Кубке, однако в Лиге чемпионов "сине-гранатовые" потерпели поражение от Атлетико на стадии 1/4 финала.

Недавно Барселона сокрушительно уступила ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (0:4). Быть может, именно после этого фиаско 46-летний специалист понял, что нуждается в отдыхе.

Ранее была информация, что Барселону могут возглавить Рональд Куман или же Массимилиано Аллегри, которые нынче трудятся в Эвертоне и Ювентусе соответственно.