Главный тренер Барселоны Луис Энрике рассказал о своем решении покинуть команду после завершения нынешнего сезона.
Луис Энрике, Getty Images
02 марта 2017, 07:15
Энрике возглавил Барселону в мае 2014 года, тогда он подписал контракт на три года.
В первом же своем сезоне в качестве главного тренера он привел команду к победам в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.
"Причина, по которой я решил покинуть Барселону, заключается в том, как я должен выполнять свою работу", — приводит слова Энрике официальный сайт "сине-гранатовых".
"Это непрекращающийся поиск решений того, как улучшить команду. На отдых у меня остается лишь несколько часов".
"Я бы хотел поблагодарить клуб за веру в меня на протяжении всей моей футбольной и тренерской карьеры".
"Вместе нам осталось еще три захватывающих месяца, в течении которых мы можем завоевать три трофея".
"Конечно, в Лиге Чемпионов придется нелегко пройти в следующий этап, но у нас есть шанс".