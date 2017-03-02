Испания

Главный тренер Барселоны Луис Энрике рассказал о своем решении покинуть команду после завершения нынешнего сезона.

Энрике возглавил Барселону в мае 2014 года, тогда он подписал контракт на три года.

В первом же своем сезоне в качестве главного тренера он привел команду к победам в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.



"Причина, по которой я решил покинуть Барселону, заключается в том, как я должен выполнять свою работу", — приводит слова Энрике официальный сайт "сине-гранатовых".



"Это непрекращающийся поиск решений того, как улучшить команду. На отдых у меня остается лишь несколько часов".



"Я бы хотел поблагодарить клуб за веру в меня на протяжении всей моей футбольной и тренерской карьеры".



"Вместе нам осталось еще три захватывающих месяца, в течении которых мы можем завоевать три трофея".



"Конечно, в Лиге Чемпионов придется нелегко пройти в следующий этап, но у нас есть шанс".

