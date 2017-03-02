Испания

Экс-тренер Барселоны Хосеп Гвардиола, который нынче трудится в Манчестер Сити, прокомментировал решение действующего наставника блаугранас Луиса Энрике покинуть клуб по окончании сезона.

Вчера после матча со Спортингом (6:1) Луис Энрике заявил об уходе из Барселоны в конце сезона. Хосеп Гвардиола, который ранее играл за "сине-гранатовых", а также тренировал команду опечален этой новостью.

"Барселона — это клуб моего сердца. Как фанат этого клуба, я очень расстроен, ведь мы потеряем прекрасного тренера", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

"Энрике обладает отличными личными качествами, а за эти почти три года под его руководством Барселона играла в невероятный футбол".

"С другой стороны, я прекрасно понимаю решение Луиса и желаю ему успехов в будущем. Спасибо ему за невероятную работу в моем любимом клубе", — добавил Пеп.