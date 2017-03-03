Реал Сосьедад на выезде обыграл Бетис (3:2) и как минимум временно поднялся на четвертую позицию в Ла Лиге.
twitter.com/LaLiga
03 марта 2017, 23:38
Бетис — Реал Сосьедад 2:3
Голы: Манди, 16, Санабриа, 65 — Хон, 9, Прието, 26, 72
Бетис: Адан — Наварро, Манди, Песселья, Тоска, Дурмиси — Брашанац (Донк, 87), Петрос (Хоакин, 67), Себальос, Мартен (Санабриа, 22) — Кастро
Реал Сосьедад: Рулли — Ордиосола, Навас, Мартинес, Бершиш — Прието, Ильяраменди, Сурутуса (Гранеро, 82), Каналес (Оярсабаль, 67) — Вела, Хон (Родригес, 77)
Предупреждения: Песселья, Хоакин, Донк, Себальос — Бершиш, Ильяраменди