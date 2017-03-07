Испания

Главный тренер Бетиса Виктор Санчес поделился своим мнением о пребывании Романа Зозули в клубе.

Тренер Бетиса Виктор Санчес высказал свое мнение об усилении состава на следующий сезон и дал оценку выступлениям Романа Зозули.

"Для нас самое главное сейчас — усилить состав. Я общался с руководством и мы уже строили планы на следующий сезон, не забывая и о текущих проблемах в чемпионате", — цитирует тренера estadiodeportivo.com.

Также специалист отметил, что украинский нападающий Роман Зозуля не оказался игроком уровня Бетиса.

"У каждого игрока есть свой шанс. Им нужно время для адаптации, и все зависит от их работы. Мы видели хорошие перспективы в Зозуле, но он не выдержал конкуренции, поэтому мы подумали об его аренде", — признался Виктор Санчес.

Стоит отметить, что Роман Зозуля сыграл за Бетис шесть матчей, в которых не отличился результативными действиями.