Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн заявил, что он не намерен покидать мадридский клуб предстоящим летом.

В контракте 25-летнего француза прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, и, согласно слухам, в подписании Гризманна всерьез заинтересован Манчестер Юнайтед.

"Мне постоянно задают этот вопрос, и я уже устал отвечать на него, но, как и всегда, я скажу, что очень счастлив в Атлетико", — сказал Гризманн.

"Я многому здесь научился, у меня лучшие товарищи по команде и топ-тренер. Так что дела у меня здесь идут очень хорошо, и у меня нет причин уходить".

В текущем сезоне Гризманн провел за Атлетико 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 10 результативных передач.