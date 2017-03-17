Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста высказался о желание продлить контракт с клубом и закончить карьеру в Барсе, а также рассказал об ожиданиях от жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Текущий контракт испанца с "сине-гранатовыми" истекает в 2018 году, и пока стороны не договорились о подписании нового соглашения. Но сам футболист желает играть за Барселону до конца своей карьеры.

"После завершения сезона мы пересмотрим все вопросы, как личные, так и клубные", — сказал Иньеста в интервью Thursday.

"Я не говорил, что не буду продлевать контракт. Я бы хотел завершить карьеру здесь, но это будет зависеть от моих выступлений на поле".

"Не останусь в клубе, если не буду важным для команды. Это правда".

Также Андрес поделился ожиданиями от жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов.

"Мы не можем никого недооценивать. Все команды на этой стадии очень сильны, поэтому я не могу сказать, что мы должны избегать той или иной команды".

"Барселона сделает все возможное для выхода в полуфинала, какая бы команда нам не досталась", — добавил полузащитник.

Своего соперника в четвертьфинале Барселона сможет узнать уже сегодня.