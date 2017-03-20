Испания

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста уверен, что его команда не потеряла шансы на победу в Ла Лиге в этом сезоне.

После победы над Валенсией (4:2) Барселона сократила отставание от Реала в чемпионате на два очка.

Капитан "сине-гранатовых" после матча похвалил своих партнеров по команде.

"Мы хорошо сыграли, контролировали игру все время. В целом, у нас была отличная игра", — сказал Иньеста в интервью Movistar +.

"Команда действительно старалась и имела много возможностей забить ранее, но мы не смогли сделать этого. К тому же, их вратарь сделал много сейвов".

"Борьба за чемпионство продолжается, мы обязаны быть готовыми, если появится возможность настигнуть Реал".

Следующий матч в рамках Ла Лиги Барселона сыграет против Гранады на везде.