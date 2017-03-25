Испания

Менеджер Атлетико Мадрид Диего Симеоне исключил возможность подписания своего сына Джованни, выступающего за Дженоа.

Джованни проводит свой первый сезон в европейском футболе, но его уже связывают с переездом в топ-клубы, в том числе и мадридский Атлетико.

Тем не менее, Симеоне-старший считает, что переезд на Висенте Кальдерон не пойдет его сыну на пользу.

"Это будет большой жертвой, а игра в футбол не должна быть жертвой. Это всего лишь игра, даже если в нее играют профессионалы", — сказал Диего.

"Джованни проводит фантастический год в Дженоа, и забить 11 голов в своем первом сезоне в Италии не так просто".

"Но если говорить о его переходе в мою команду, то мне придется возложить на него слишком большую ответственность, что не пойдет ему на пользу".

"Джованни обладает очень хорошими качествами, и благодаря стараниям и упорной работе он совершенно точно станет большим игроком, но не в моей команде".

"Существует много клубов, которые могут предоставить ему отличные возможности".

В текущем сезоне Джованни Симеоне провел за Дженоа 28 матчей и забил 11 голов.