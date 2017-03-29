Испания

Испанские футбольные власти наказали Севилью частичным закрытием стадиона на один матч за оскорбление болельщиками защитника мадридского Реала Серхио Рамоса.

Инцидент произошел 16 января в матче Ла Лиги, в котором закончилась 40-матчевая серия мадридского Реала без поражений.

В напряженной атмосфере Севилья проигрывала 0:1 до 85-й минуты, но автогол Серхио Рамоса и гол Йоветича уже в добавленное время принесли хозяевам победу.

На протяжении всей игры Рамос подвергался оскорбления болельщиков своего бывшего клуба, и в качестве наказания Севилья будет вынуждена на один матч закрыть одну трибуну.