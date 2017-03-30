Испания

Автор бронзового бюста нападающего Реала Криштиану Роналду, установленного в аэропорту Мадейры — Эмануэль Сантос считает, что хорошо выполнил свою работу.

После презентации скульптуры Криштиану в аэропорту Мадейры, который отныне будет носить гордое имя Роналду, весь мир буквально взорвался от смеха из-за внешнего вида бронзового бюста. По мнению многих, он абсолютно не похож на самого португальского игрока, да и в общем выглядит достаточно забавно.

Иного мнения придерживается Эмануэль Сантос, который уверяет, что его творение – именно то, что хотел видеть сам Криштиану.

"Роналду попросил меня лишь исправить некоторые морщины, которые должны были придать его лицу определенное выражение, как будто он вот-вот засмеется. Криштиану сказал, что из-за этих морщин он выглядит старше, и попросил сделать их более тонкими, чтобы лицо выглядело глаже и веселее".

"В конце я спросил, что он думает об итоговом результате, и он ответил, что ему все нравится".

Также Сантос добавил, что Роналду не смог лично позировать для него, и ему пришлось довольствоваться лишь фотографиями нападающего Реала.

"Конечный результат никогда не способен удовлетворить всех", — подытожил скульптор.