Испания

Сельта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Яго Аспасом.

Новый контракт 29-летнего футболиста и Виго рассчитан до лета 2022 года. Отметим, что другие детали соглашения пока не разглашаются.

Старый контракт Аспаса действовал до лета 2020 года и содержал клаусулу в 30 миллионов евро.

Аспас является лучшим бомбардиром Сельты в текущем сезоне. Он забил 15 голов в чемпионате Испании.

Испанец начинал свою карьеру в Сельте, которую покинул в 2013 перейдя в Ливерпуль, где так и не сумел закрепиться в составе. Позже он вернулся в Ла Лигу и играл на правах аренды за Севилью. Полноценный контракт с Сельтой Аспас подписал в 2015 году.