В матче 30-го тура испанской Примеры Барселона на своем поле уверенно обыграла Севилью.
Лионель Месси и Луис Суарес, - Getty Images
06 апреля 2017, 07:59
Подопечные Луиса Энрике добыли разгромную домашнюю победу над Севильей и продолжили погоню за мадридским Реалом в чемпионате Испании.
Барселона — Севилья 3:0
Голы: Суарес, 25, Месси, 28, 33
Барселона: тер Штеген — Маскерано, Пике (Динь, 77), Умтити — Роберто, Ракитич (Аленья, 80, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес (Алькасер, 65), Неймар
Севилья: Рико — Мариано, Меркадо (Краневиттер, 46), Ленгле, Пареха — Нзонзи, Эскудеро — Насри (Сарабия, 46), Иборра (Йоветич, 76), Витоло — Корреа
Предупреждения: Пике, Бускетс, Ракитич, Аленья — Иборра, Витоло
Удаление: Витоло, 90+2 (вторая желтая)