Нападающий Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал ситуацию со своим контрактом.
Фернандо Торрес, Getty Images
20 апреля 2017, 14:21
Форвард Матрасников подтвердил желание пролонгировать соглашение со своим клубом.
"Не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта. Все знают о моем желании остаться в Атлетико. Я не буду скрывать свои чувства к этому клубу. Но впереди нас ждет самый важный сезон в истории Атлетико, поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности", — цитирует Торреса AS.
Отметим, что текущий контракт Торреса с Атлетико истекает летом 2017-го года.
В текущем чемпионате Испании Фернандо забил 5 голов, сыграв 25 поединков.