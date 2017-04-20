Испания

Нападающий Атлетико Фернандо Торрес прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

Форвард Матрасников подтвердил желание пролонгировать соглашение со своим клубом.

"Не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта. Все знают о моем желании остаться в Атлетико. Я не буду скрывать свои чувства к этому клубу. Но впереди нас ждет самый важный сезон в истории Атлетико, поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности", — цитирует Торреса AS.

Отметим, что текущий контракт Торреса с Атлетико истекает летом 2017-го года.

В текущем чемпионате Испании Фернандо забил 5 голов, сыграв 25 поединков.