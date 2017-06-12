Испания

CIES Football Observatory провела исследование и назвала стоимость футболистов.

В обсерватории CIES разработали специальный алгоритм, который высчитывает стоимость игрока основываясь на ряде факторов. Среди них: игра команды в которой он выступает, собственная игра футболиста, его статус в национальной сборной и в клубе, срок действующего контракта игрока, возраст, позиция на поле и другие.

В АПЛ играют самые дорогие футболисты. В Англии десятый по стоимости игрок (Эрик Дайер, 85 млн евро) на 12 млн дороже, нежели в Испании (Андре Тер-Штеген, 73 млн).

Самым дорогим игроком стал представитель Барселоны — Неймар. Далее идет пара из Тоттенхэма (Деле Алли и Харри Кейн), а после них пятикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси.

Отметим, что действующий обладатель ЗМ 32-летний Криштиану Роналду не попал в десятку самых дорогих игроков мира. По мнению CIES португальца можно купить за 112 млн евро.

Топ-20 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, Барселона, контракт до 2021 года)

2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, Тоттенхэм, до 2022)

3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, Тоттенхэм, до 2022)

4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, Барселона, до 2018)

5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, Атлетико, до 2021)

6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, Барселона, до 2021)

7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, Манчестер Юнайтед, до 2021)

8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, Ювентус, до 2021)

9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, Челси, до 2020)

10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, Ювентус, до 2022)

11. Криштиану Роналду – 112,4 млн (32 года, Реал, до 2021)

12. Кевин де Брюйне – 110,5 млн (25 лет, Манчестер Сити, до 2021)

13. Ромелу Лукаку – 105,4 млн (24 года, Эвертон, до 2019)

14. Роберт Левандовски – 100,6 млн (28 лет, Бавария, до 2021)

15. Рахим Стерлинг – 98,8 млн (22 года, Манчестер Сити, до 2020

16. Янник Феррейра-Карраско — 97,6 млн (23 года, Атлетико М, до 2022)

17. Алексис Санчес — 95,6 млн (28 лет, Арсенал, до 2018)

18. Килиан Мбаппе — 92,6 млн (18 лет, Монако, до 2019)

19. Усман Дембеле — 87,1 млн (20 лет, Боруссия Д, до 2021)

20. Роберто Фирмино — 85,3 (25 лет, Ливерпуль, до 2020)

С полным списком можно познакомиться здесь.