Испания

Полузащитник Барселоны Денис Суарес поведал о своем разговоре с защитником Канониров Эктором Бельерином.

22-летний воспитанник сине-гранатовых является одним из лидеров нынешнего Арсенала, однако Барса желает вернуть Бельерина на Камп Ноу.

По словам полузащитника каталонцев Дениса Суареса, он имел разговор с Эктором относительно его возможного перехода в стан сине-гранатовых, из которого стало понятно, что испанский защитник испытывает двойственные чувства.

"Я разговаривал с Бельерином, и это очень непростая ситуация", — начал Суарес.

"Арсенал верил в него с тех времен, когда он был еще мальчиком. Решение о переходе в Барселону должно быть принято обеими сторонами — и Эктором, и Арсеналом. Я действительно не знаю, что произойдет, но хочу, чтобы он перешел к нам".

"Серхи Роберто и Алеиш Видаль провели замечательный сезон, но приход Бельерина мог бы повысить конкуренцию на позиции правого защитника. Кроме того, Эктор и Серхи могут находиться на поле одновременно, выполняя разные функции".

"Из разговора с Бельерином я понял, что с одной стороны он хочет перейти в Барсу, но с другой чувствует большую привязанность к Арсеналу. Повторюсь, это очень сложная ситуация", — завершил Денис.

В сезоне 2016-2017 Бельерин провел 33 матча в АПЛ, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами.