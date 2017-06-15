Депортиво воспользовался опцией выкупа бразильского хавбека у Удинезе.
Гильерме (слева), Getty Images
15 июня 2017, 23:55
Депортиво воспользовался опцией выкупа Гильерме у Удинезе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение игрока с Депортиво рассчитано на 4 года. Другие детали сделки не разглашаются.
Гильерме начал выступать в аренде за Депортиво с лета 2016 года. До 30-го июня 2017 года галисийцы имели право выкупить футболиста.
В минувшем сезоне Гильерме сыграл за Депортиво 30 матчей в Ла Лиге, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.