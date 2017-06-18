Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан и капитан команды Серхио Рамос не хотят терять вингера Криштиану Роналду.

Португальское издание A Bola всколыхнуло весь футбольный мир информацией о том, что Криштиану Роналду хочет покинуть Реал.

Клуб будет готов отпустить своего лидера, только если получит предложение в размере от 200 / от 400 млн евро – у разных изданий информация отличается.

Marca утверждает, что Зинедин Зидан уже звонил Роналду и пытался уговорить его остаться в клубе. То же самое проделал и Серхио Рамос.

Испанец может послужить примером для Роналду, поскольку сам порывался уйти из команды, но остался и в результате выиграл 2 Лиги чемпионов и Ла Лигу.